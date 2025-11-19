Unfälle: Südkoreanische Fähre mit 267 Menschen auf Grund gelaufen

2 Die Küstenwache ist im Einsatz. Foto: XinHua/dpa

Beim Aufprall der Fähre sind nach bisherigem Stand fünf Menschen leicht verletzt worden. Die Passagiere werden derzeit mit Patrouillenbooten in Sicherheit gebracht.











Seoul - Eine südkoreanische Fähre mit 267 Menschen an Bord ist vor der Südwestküste des Landes auf Grund gelaufen. Bei dem Aufprall am Rande einer unbewohnten Insel sollen sich fünf Menschen leicht verletzt haben, meldete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap. Weitere Opfer wurden von der örtlichen Küstenwache bislang nicht registriert.