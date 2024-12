Unfälle: Schätzung: Zahl der Verkehrstoten 2024 nahezu unverändert

1 Die Statistiker erwarten wenig Veränderung bei den diesjährigen Unfallzahlen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Im letzten Jahr starben 2.839 Menschen bei Verkehrsunfällen in Deutschland. Für 2024 gehen die Statistiker von ähnlichen Werten aus. Aber wie steht es um die Gesamtzahl der Unfälle?











Wiesbaden - Die Zahl der Verkehrstoten auf deutschen Straßen bleibt in diesem Jahr voraussichtlich auf dem Niveau von 2023. So werden insgesamt rund 2.830 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen, wie aus Schätzungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden vorgeht. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 waren es 2.839 Todesopfer.