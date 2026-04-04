Unfälle: Deutsche Familie stirbt bei Frontalkollision in Portugal

Tragischer Karfreitag in Portugal: Innerhalb von 24 Stunden sterben auf den Straßen des beliebten Urlaubslandes mindestens 13 Menschen. Unter den Opfern ist auch eine deutsche Familie.
Lissabon - Eine vierköpfige Familie aus Deutschland ist in Portugal bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handle es sich um ein Elternpaar und deren zwei minderjährige Kinder, die alle deutsche Staatsbürger seien, teilte ein Sprecher der Polizeieinheit GNR der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Zur Identität und genauen Herkunft der Opfer könne man aber vorerst nichts weiter sagen.