Unfälle: Passagierflugzeug stürzt in Kasachstan ab

1 Zur Zahl der Menschen an Bord gab es anfangs widersprüchliche Angaben. Foto: ---/dpa

Eine Passagiermaschine stürzt bei einem Flughafen nahe des Kaspischen Meeres ab. Obwohl nach dem Aufprall dichter schwarzer Rauch zu sehen ist, berichten Behörden von Überlebenden.











Aktau - Ein Passagierflugzeug aus Aserbaidschan ist nahe der Stadt Aktau in Kasachstan abgestürzt. Zur Zahl der Menschen an Bord gab es anfangs widersprüchliche Angaben. Die staatliche kasachische Agentur Kazinform meldete, es seien 105 Passagiere und eine Besatzung von 5 Personen an Bord gewesen. Die Agentur Tengrinews hingegen berichtete von 67 Menschen in dem Flugzeug.