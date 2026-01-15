Der Schock nach der Zugkatastrophe in Thailand sitzt noch tief, da stürzt schon wieder ein Baukran um. Diesmal trifft es eine Schnellstraße. Zwei Menschen sterben, mehrere werden verletzt.
Bangkok - Nur einen Tag nach dem tödlichen Zugunglück in Thailand durch einen herabstürzenden Baukran ist es nahe Bangkok erneut zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Zwei Menschen kamen ums Leben und fünf weitere wurden verletzt, als ein Baukran am Morgen (Ortszeit) in Samut Sakhon plötzlich auf eine Schnellstraße stürzte. Teile des Stahlgerüsts hätten zwei Autos getroffen, zitierte die Zeitung "Bangkok Post" die Polizei.