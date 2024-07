Unfälle: Mindestens 22 Tote nach Einsturz von Schule in Nigeria

3 Das Gebäude stürzte während des Unterrichts ein. Foto: ---/AP/dpa

In Nigeria sterben mindestens 22 Menschen, die meisten davon Kinder, bei dem Einsturz eines Schulgebäudes. Das Unglück ereignete sich zur Unterrichtszeit.











Abuja - In Nigeria sind nach Behördenangaben mindestens 22 Menschen bei dem Einsturz eines Schulgebäudes ums Leben gekommen. 132 Verletzte würden in den umliegenden Krankenhäusern behandelt. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende in der Schule. Wie der Beauftragte für Information und Kommunikation des zentralen Bundesstaates Plateau, Musa Ibrahim Ashoms, bestätigte, ereignete sich das Unglück während des Schulunterrichts an der Saint Academy Secondary School in der Stadt Jos.