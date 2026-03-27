1 Der US-Golfstar Tiger Woods ist Medienberichten zufolge in einen Autounfall verwickelt worden. (Archivfoto) Foto: Jeff Roberson/=03386977#4=/dpa

Golfstar Tiger Woods soll einen Unfall gehabt haben, berichten US-Medien. Ein Auto überschlug sich demnach in Florida. Vieles ist unklar.











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Jupiter Island - US-Golfstar Tiger Woods ist laut US-Medienberichten in einen Autounfall verwickelt worden. Das Fahrzeug überschlug sich am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Stadt Jupiter Island im Bundesstaat Florida, wie unter anderem ABC News und NBC News unter Berufung auf das örtliche Sheriff-Büro berichteten. Zum Gesundheitszustand von Woods gab es zunächst keine Informationen.