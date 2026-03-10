Unfälle: Linienbus ausgebrannt - Tote und Verletzte in der Schweiz

Brennender Bus, unklare Opferzahl: In Kerzers herrscht Ausnahmezustand. Augenzeugen teilen schockierende Bilder in sozialen Medien.
Kerzers - In der Schweiz ist ein Linienbus ausgebrannt. Dabei hat es nach Polizeiangaben Tote und Verletzte gegeben. Die Zeitung "Blick" zitiert einen Augenzeugen vor Ort, nach dessen Angaben ein Mann Benzin im Bus ausgeschüttet und sich selbst in Brand gesetzt haben soll. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zur Ursache des Brandes in der Gemeinde Kerzers im Kanton Freiburg.