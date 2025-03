Kleinflugzeug stürzt in Pennsylvania auf Parkplatz

3 Alle fünf Insassen haben das Unglück überlebt und wurden in Krankenhäuser gebracht. Foto: Suzette Wenger/LNP/LancasterOnline via AP/dpa

Kurz nach dem Start kracht ein Kleinflugzeug in eine Wohnsiedlung in den USA. Aber die Insassen und Anwohner haben Glück im Unglück.











Philadelphia - Im US-Bundesstaat Pennsylvania ist ein Kleinflugzeug auf den Parkplatz einer Seniorensiedlung gestürzt. Dabei erlitten alle fünf Insassen Verletzungen und wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, hieß es von der Feuerwehr am frühen Sonntagabend (Ortszeit). Etwa ein Dutzend Fahrzeuge seien beschädigt und teilweise ausgebrannt, so die Behörde.