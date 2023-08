1 Beim Zusammenstoß des Quad-Trikes mit zwei Fußgängern sind ein Junge ums Leben gekommen und drei weitere Personen schwer verletzt worden. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Es ist der erste Schultag nach den großen Sommerferien. Ein elfjähriger Junge ist mit seinem Vater unterwegs. Auf der Straße werden sie von einem motorisierten Dreirad erfasst. Der Junge überlebt das nicht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Hamburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist am Donnerstagmittag ein elfjähriges Kind ums Leben gekommen. Der Junge sei mit seinem Vater aus einem Bus ausgestiegen und habe die Straße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei seien die beiden Fußgänger von einem Trike erfasst worden. Das Kind sei noch an der Unfallstelle gestorben.