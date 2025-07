Unfälle: Jeder Fünfte blinkt falsch – ACE-Aktion in Freiberg macht auf Risiko aufmerksam

1 Blinken ist essenziell im Straßenverkehr, mahnt der Auto Club Europa. Foto: dpa

Beim Verlassen des Kreisverkehrs verzichten viele Autofahrer auf den Blinker – das zeigt eine Verkehrszählung des ACE in Freiberg. Eine Aktion soll nun das Bewusstsein schärfen.











Link kopiert



Wie wichtig der Fahrtrichtungsanzeiger im Straßenverkehr ist, zeigt eine aktuelle Zählung des ACE (Auto Club Europa) im Rahmen seiner Aktion „Sicher durch Blinken!“. Zwischen 10 und 11 Uhr wurden am Freitag am Kreisverkehr L1113/L1138 an der A81-Brücke in Freiberg insgesamt 1611 Fahrzeuge erfasst – mit teils ernüchternden Ergebnissen.