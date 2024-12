Unfälle in Winnenden und Weinstadt: 20-Jähriger verliert Kontrolle über Audi

1 Bei zwei Unfällen im Rems-Murr-Kreis ist am Wochenende ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Foto: dpa/Stefan Puchner

Eine riskante Alkoholfahrt endete in Winnenden an einem Baum und mit 10 000 Euro Schaden. In Weinstadt macht sich ein Unfallverursacher aus dem Staub und nimmt die Kennzeichen mit.











Zu viel Alkohol war laut Einschätzung der Polizei wohl der Grund für einen Unfall, der sich am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Nähe von Winnenden ereignet hat. Ein 20-Jähriger, der auf der Stöckenhofer Straße in Richtung Stöckenhof unterwegs war, verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Audi und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er ein Verkehrsschild, durchquerte einen Grünstreifen und prallte schließlich gegen einen Baum.