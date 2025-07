Unfälle in und um Stuttgart: Radfahrer auf Kollisionskurs – mit Radfahrern

Das Unglück haben beide offenbar kommen sehen. Auf dem Behelfsradweg zwischen Biergarten und Planetarium im Mittleren Schlossgarten in der Innenstadt begegnen sich eine 66-Jährige auf einem Rennrad und eine 56-Jährige auf einem Elektrofahrrad – und versuchen wohl noch einander auszuweichen. Doch beide offensichtlich in die gleiche Richtung. Die Fahrräder kollidieren. Der Unfall am Sonntag gegen 13.20 Uhr endet zwar noch glimpflich – aber die Polizei sucht noch dringend Zeugen.

Immerhin: „Beide Frauen haben Schutzhelme getragen“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Die 66-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen, die von einer Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt wurden. Wer aber den Unfall ausgelöst hat, ist vorerst unklar. Die beiden Radlerinnen stießen nach einer Kurve im Bereich des Biergartens zusammen, als die 56-Jährige mit ihrem Pedelec vom Hauptbahnhof her unterwegs war und die 66-Jährige ihr entgegenkam. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3200 bei der Polizei zu melden.

Gefahren für Radfahrer – immer häufiger lauern die nicht bei heiklen Begegnungen mit Autos, Lastwagen oder Fußgängern, sondern unter den Radelnden selbst. Das zeigen Vorfälle in den vergangenen Tagen in der Region. Am vergangenen Freitagabend war in Sindelfingen-Maichingen (Kreis Böblingen) gar ein Rettungshubschrauber im Einsatz, als eine 62-jährige Pedelecfahrerin und ein 63-jähriger Rennradfahrer auf einer Kreuzung kollidierten. Vor einer Woche erlitt eine 38-jährige Radfahrerin im Brandenkopfweg im Stuttgarter Süden schwere Verletzungen, als sie mit dem Rad ihres 42-jährigen Begleiters ineinander geriet.

Mit weiteren Fahrrad-Fahrrad-Kollisionen in Leinfelden-Musberg (Kreis Esslingen), auf dem Remsradweg in Urbach (Rems-Murr-Kreis), im Lenninger Tal (Kreis Esslingen), in der Elbestraße in Stuttgart-Münster, auf der König-Karls-Brücke in Bad Cannstatt sowie in Göppingen summiert sich die Zahl der Verletzten auf insgesamt 13.

E-Bike-Unfälle deutlich gestiegen

Mehr Fahrräder, mehr Unfälle? Erhöht die Elektrobeschleunigung das Unfallrisiko? Die Unfallstatistik in der Landeshauptstadt gibt für das Jahr 2024 ein zwiegespaltenes Bild ab: Während die Zahl der Radunfälle um knapp zwei Prozent auf 436 Fälle gesunken ist, bedeuten 248 E-Bike-Unfälle eine Steigerung um satte 23 Prozent. Mehr als die Hälfte der Unfälle gilt laut Polizeistatistik als selbst verursacht. Polizeisprecher Widmann kann freilich vorerst nur spekulieren. Zum einen könnten Radwege, die für den zunehmenden Radverkehr zu eng werden, sowie schnellere Fahrräder das Risiko erhöhen. „Andererseits können auch Ablenkung der Fahrradfahrenden, etwa die Navigationssysteme auf dem Handy, eine Rolle spielen“, sagt er. Für die Polizei ist klar: Ein Helm ist wichtiger denn je.