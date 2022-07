1 Foto: picture alliance/Stefan Puchner

Die Stuttgarter Polizei sucht einen VW-Fahrer, der in Feuerbach einen Pedelecfahrer beim Überholen zu Fall brachte.















Link kopiert

Ein 62-jähriger Radfahrer ist von einem unbekannten Autofahrer zu eng überholt und schwer verletzt worden. Der Verursacher ließ den Pedelecfahrer zurück. Der Unfall spielte sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Rüdigerstraße in Feuerbach ab – unweit jener Stelle, an der im September 2021 eine 56-jährige Pedelecfahrerin von einem Autofahrer tödlich verletzt wurde.

Der E-Bike-Fahrer war auf der Rüdigerstraße bergwärts unterwegs, als er von einem schwarzen Auto überholt wurde. Der Fahrer zog offenbar zu früh nach rechts, denn der Radler war noch etwa auf gleicher Höhe. Der 62-Jährige wurde umgestoßen und blieb schwer verletzt zurück. Der Autofahrer flüchtete Richtung Heidestraße, wo es am 9. September vergangenen Jahres einen tödlichen Radunfall gab. Im aktuellen Fall sucht die Polizei einen schwarzen VW Golf der Baureihe 7 oder 8 oder einen VW Polo GTI. „Das Kennzeichen ist unbekannt“, sagt Polizeisprecherin Jennifer Janoska. Hinweise an Telefon 07 11 / 89 90 - 41 00.

Nach Sturz in Vaihingen in Lebensgefahr

Am Dienstag gab es weitere schwere Radunfälle. Ein 65-jähriger erlitt gegen 20.40 Uhr auf einem Feldweg zwischen der Universität in Vaihingen und der Büsnauer Straße lebensgefährliche Verletzungen, als er allein mit seinem Pedelec stürzte. In der Römerstraße im Stuttgarter Süden blieb gegen 13.15 Uhr eine 56-Jährige nach einem Sturz benommen und schwer verletzt liegen. Nach Angaben der Polizei haben die Radfahrenden übrigens in allen drei Fällen keinen Helm getragen.