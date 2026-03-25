Unfälle in Stuttgart: Das sind die 10 größten Gefahrenstellen auf Stuttgarter Schulwegen

Jahr für Jahr werden mindestens 20 Stuttgarter Schüler bei Schulwegunfällen verletzt. Eine Datenanalyse zeigt erstmals, wo das Risiko für Radler und Fußgänger besonders hoch ist.
Jahr für Jahr werden mindestens zwanzig Stuttgarter Schüler auf ihrem Schulweg verletzt. Die neuesten bei der Stadtverwaltung vorliegenden Zahlen sind aus dem Jahr 2024. Demnach verletzten sich von zwölf radfahrenden Schülerinnen und Schülern vier bei alleinbeteiligten Stürzen, die anderen bei einem Aufprall, auf Fußgängerüberwegen oder ihnen wurde von Autos die Vorfahrt genommen.