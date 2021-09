1 In Stuttgart haben sich am Mittwoch zwei schwere Foto: imago images/Wassilis Aswestopoulos

In Stuttgart ereignen sich am Mittwoch zwei Unfälle, bei denen Fahrradfahrer beteiligt sind. Zwei Männer müssen mit teilweise schweren Verletzungen ins Krankenhaus.















Stuttgart - In Stuttgart haben sich am Mittwoch zwei Unfälle ereignet, bei denen zwei Fahrradfahrer zum Teil schwer verletzt worden sind. Nach Angaben der Polizei übersah bereits am Nachmittag gegen 12.45 Uhr eine 79-jährige Autofahrerin in der Hedelfinger Straße in Stuttgart-Hedelfingen beim Abbiegen auf den Parkplatz eines Baumarktes einen 49-jährigen Radfahrer. Der Mann, der mit seinem Fahrrad auf einem Radweg unterwegs war, erlitt beim Zusammenstoß schwere Verletzungen.

Unfall auch in Weilimdorf

Am Abend ereignete sich in Stuttgart-Weilimdorf der zweite Unfall. Ein 39-jähriger Autofahrer war auf der Solitudestraße in Richtung Schloss Solitude unterwegs und wollte gegen 17.45 Uhr nach links in den Häflingweg abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 39-jährigen Radfahrer, der in Richtung Weilimdorf auf dem Fahrradweg unterwegs war. Der Mann stürzte und zog sich nach Angaben der Polizei mittelschwere Verletzungen zu.