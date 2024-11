Unfälle in Korb und Fellbach: Seniorin rammt Mercedes, BMW und Gebäude

Unfälle in Korb und Fellbach

1 In Fellbach und Korb haben sich am Dienstag zwei heftige Unfälle ereignet. Foto: dpa/Robert Michael

Bei zwei Unfällen, die sich am Dienstag im Rems-Murr-Kreis ereignet haben, ist ein erheblicher Schaden entstanden. In einem Fall hat eine Seniorin das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt.











Link kopiert



Bei zwei Unfällen am Dienstag im Rems-Murr-Kreis ist erheblicher Schaden entstanden. In Korb stieß am Morgen gegen 8 Uhr eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin mit einem Fiat zusammen. Sie hatte beim Abbiegen von der Kreisstraße die Vorfahrt dessen 22-jähriger Fahrerin nicht beachtet. Diese wurde leicht verletzt, der Sachschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war die Kreisstraße zeitweise gesperrt.