Zwei Unfälle, zwei Verletzte, 63.000 Euro Schaden: In Fellbach kracht es binnen Stunden gleich doppelt. Besonders ein Frontalzusammenstoß wirft Fragen auf – die Polizei sucht Zeugen.
Mit einem lautem Knall endete am Dienstagmittag ein riskantes Fahrmanöver auf der Eisenbahnstraße in Fellbach. Ein 20-jähriger VW-Fahrer krachte dort gegen 13 Uhr frontal in den Citroën einer 60-Jährigen, die gerade von der Ringstraße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Der junge Mann soll laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.