Zwei Unfälle, zwei Verletzte, 63.000 Euro Schaden: In Fellbach kracht es binnen Stunden gleich doppelt. Besonders ein Frontalzusammenstoß wirft Fragen auf – die Polizei sucht Zeugen.

Mit einem lautem Knall endete am Dienstagmittag ein riskantes Fahrmanöver auf der Eisenbahnstraße in Fellbach. Ein 20-jähriger VW-Fahrer krachte dort gegen 13 Uhr frontal in den Citroën einer 60-Jährigen, die gerade von der Ringstraße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Der junge Mann soll laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, erlitten beide Fahrer nur leichte Verletzungen. Dennoch: Die Schäden an den Fahrzeugen summieren sich auf rund 50.000 Euro. Abschleppwagen mussten beide Pkw von der Kreuzung entfernen.

Wer sah den Unfall in der Eisenbahnstraße?

Unklar bleibt bislang, wie genau es zu dem Zusammenstoß kam. Um den Unfallhergang vollständig zu rekonstruieren, bittet das Polizeirevier Fellbach nun um Hinweise von Augenzeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich unter 0711/57720 melden.

Auffahrunfall auf der B14: Stau nach Blechschaden

Nur zwei Stunden später, gegen 15.30 Uhr, krachte es erneut – diesmal auf der B14 zwischen Stuttgart und Fellbach. Ein 36-jähriger Hyundai-Fahrer übersah offenbar das abbremsende Fahrzeug vor ihm und fuhr auf den Mercedes einer 40-jährigen Frau auf.

Auch hier gab es eine Leichtverletzte, wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt. Der Sachschaden liegt bei rund 13.000 Euro. Die linke Spur der Bundesstraße musste zeitweise gesperrt werden – der Feierabendverkehr staute sich kilometerweit zurück.