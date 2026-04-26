Unfälle in Esslingen: Foodtruck-Fahrer ohne Führerschein: Unfälle nach Streit mit Partygästen
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Die Polizei hat einen 38-Jährigen angehalten, der mit seinem Foodtruck gleich zwei Unfälle verursacht hat. Foto: Soeren Stache/dpa

Ein Foodtruck-Fahrer ohne Führerschein sorgt in Esslingen für Chaos: Nach einem Streit mit Partygästen kommt es zu gleich zwei Unfällen.

Nach einem Streit zwischen einem Caterer und den Gästen einer Party ist es am Freitagabend zu gleich zwei Unfällen im Esslinger Ortsteil Berkheim gekommen. Nach Angaben der Polizei war es kurz nach 21 Uhr im Eschbacher Weg zu Streitigkeiten zwischen dem Fahrer eines Foodtrucks und den Partygästen gekommen. Als der 38-jährige Foodtruck-Fahrer den Ort verließ, beschädigt er ein dort geparktes Auto und setzte seine Fahrt offenbar fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

 

38-Jähriger beschädigt Auto und Zaun mit seinem Fahrzeug

Die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten konnten den Foodtruck mitsamt dem Fahrer noch in Berkheim antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle wurden bei dem 38-Jährigen Anzeichen berauschender Mittel festgestellt, weshalb von den Beamten eine Blutentnahme angeordnet wurde. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer kurz vor der Kontrolle mit seinem Fahrzeug bereits einen Zaun beschädigt hatte.

Foodtruck-Fahrer kann keinen Führerschein vorweisen

Einen Führerschein konnte der 38-Jährige nicht vorweisen. Die Höhe des entstandenen Schadens an dem Audi sowie an dem Zaun kann derzeit laut Polizei noch nicht beziffert werden.

 