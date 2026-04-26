1 Die Polizei hat einen 38-Jährigen angehalten, der mit seinem Foodtruck gleich zwei Unfälle verursacht hat. Foto: Soeren Stache/dpa

Ein Foodtruck-Fahrer ohne Führerschein sorgt in Esslingen für Chaos: Nach einem Streit mit Partygästen kommt es zu gleich zwei Unfällen.











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Nach einem Streit zwischen einem Caterer und den Gästen einer Party ist es am Freitagabend zu gleich zwei Unfällen im Esslinger Ortsteil Berkheim gekommen. Nach Angaben der Polizei war es kurz nach 21 Uhr im Eschbacher Weg zu Streitigkeiten zwischen dem Fahrer eines Foodtrucks und den Partygästen gekommen. Als der 38-jährige Foodtruck-Fahrer den Ort verließ, beschädigt er ein dort geparktes Auto und setzte seine Fahrt offenbar fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.