Unfälle in der Region Stuttgart Zwei Motorradfahrer verunglücken schwer

Von red 26. Dezember 2017 - 11:35 Uhr

An Weihnachten ist es in der Region Stuttgart zu zwei schweren Motorradunfällen gekommen. (Symbolfoto). Foto: dpa

Am 1. Weihnachtsfeiertag haben sich in der Region Stuttgart zwei schwere Motorradunfälle ereignet. Im Kreis Ludwigsburg erlitt ein 26-Jähriger schwere Kopfverletzungen, auch im Rems-Murr-Kreis musste ein junger Biker ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ludwigsburg/Backnang - Am ersten Weihnachtsfeiertag haben sich in der Region Stuttgart zwei schwere Motorradunfälle ereignet. Im Kreis Ludwigsburg verunglückte am Montagnachmittag ein 26-Jähriger schwer, im Rems-Murr-Kreis übersah ein Autofahrer einen 19-jährigen Motorradfahrer. Auch er wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der eine der beiden Unfälle am Montagnachmittag in der Auricher Straße in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg). Der 26-jähriger Motorradfahrer war mit seiner Yamaha Richtung Ortsausgang unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung Walter-de-Pay-Straße vor einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Er schlitterte über die Fahrbahn und überschlug sich mehrmals. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und musste von einem Notarzt vor Ort behandelt werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

19-Jähriger im Rems-Murr-Kreis verunglückt

Der zweite Unfall ereignete sich laut Polizei am Montagabend gegen 20 Uhr in Backnang (Rems-Murr-Kreis). Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer befuhr mit seiner Aprilia den Bleichwiesenkreisel. Er bog in die Sulzbacher Straße nach rechts ab, wo der 47-jährige Fahrer eines VW Caddy am rechten Fahrbahnrand stand und wenden wollte.

Der Autofahrer übersah den Motorradfahrer und stieß mit der Aprilia beim Wenden zusammen. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.