1 Ein- und Ausfahrten sowie ein Bypass: Der Kreisverkehr bei den Mercaden ist für Verkehrsteilnehmer recht unübersichtlich. Foto: Eibner//Roger Bürke

Böblingen - Der Mercaden-Kreisel an der Kreuzung Wolfgang-Brumme-Allee und Talstraße ist für Fahrradfahrer in Böblingen wohl einer der unangenehmsten Orte zum Radeln überhaupt. Hier müssen sich Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger nicht nur im Kreisverkehr orientieren – auch die Ein- und Ausfahrten der Parkhäuser bergen ein hohes Gefahrenpotenzial. Erst am Dienstag ist es in der Einfahrt zum Parkhaus der Mercaden zu einem Unfall zwischen einem 24-jährigen Fußgänger und einem Auto gekommen, berichtete die Polizei. „Die Verkehrsführung ist grausig“, befindet Roland Schmitt, Vorsitzender der Ortsgruppe Böblingen-Sindelfingen im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Für Radfahrer sei es durch die vielen Richtungswechsel unmöglich, alles im Blick zu behalten, erläutert Schmitt, deshalb würden viele Radelnde auf der falschen Seite des Radwegs fahren, weil sie dort „mehr Überblick“ hätten.