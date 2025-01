Unfälle im Minutentakt: Bei Leonberg kracht es gleich zweimal

Großeinsatz der Feuerwehr in Leonberg Marie-Curie-Schule wird evakuiert

Aufgrund eines verdächtigen Geruchs rücken die Rettungskräfte am Donnerstagmorgen, 30. Januar, in Leonberg zur Marie-Curie-Schule aus und bringen die Menschen dort in Sicherheit. Am Ende können die Helfer jedoch keine Gaskonzentration entdecken.