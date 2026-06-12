Unfälle im Kreis Ludwigsburg: Zu leichtsinnig mit E-Scootern? - Fahrlehrer fordern Führerschein-Pflicht

Immer mehr E-Scooter, immer mehr Unfälle - die Bilanz des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zeigt einen rasanten Anstieg. Ist ein Führerschein wie beim Mofa die Lösung?
Die Zahl der Unfälle mit E-Scootern nimmt deutlich zu – auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Angesichts dieser Entwicklung spricht sich der Ludwigsburger Fahrlehrer Ralf Nicolai im Namen des Fahrlehrer-Verbandes Baden-Württemberg klar für eine Fahrerlaubnis für junge Nutzer der elektrisch betriebenen Roller aus.