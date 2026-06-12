Unfälle im Kreis Ludwigsburg: Zu leichtsinnig mit E-Scootern? - Fahrlehrer fordern Führerschein-Pflicht

Immer mehr E-Scooter, immer mehr Unfälle - die Bilanz des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zeigt einen rasanten Anstieg. Ist ein Führerschein wie beim Mofa die Lösung?

Die Zahl der Unfälle mit E-Scootern nimmt deutlich zu – auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Angesichts dieser Entwicklung spricht sich der Ludwigsburger Fahrlehrer Ralf Nicolai im Namen des Fahrlehrer-Verbandes Baden-Württemberg klar für eine Fahrerlaubnis für junge Nutzer der elektrisch betriebenen Roller aus.

Nicolai hat die Teenager im Blick, denn ein E-Scooter darf schon von 14-Jährigen gefahren werden. „Bei den jüngeren Nutzern ist die Einführung eines Führerscheins absolut sinnvoll“, sagt der zweite Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg. Nicolai, der auch Jurist ist, plädiert für eine theoretische Grundausbildung, die sich an der für den Mofaführerschein orientieren könnte.

Ralf Nicolai vom Fahrlehrer-Verband hat eine klare Meinung: Ein Führerschein für Jugendliche, die einen E-Scooter fahren wollen, sei nötig, sagt er. Foto: privat

Nach Nicolais Einschätzung fehlt vielen Jugendlichen das notwendige Wissen über die Verkehrsregeln. Immer wieder beobachte er Verstöße gegen die geltenden Vorschriften. „Jugendlicher Leichtsinn spielt häufig mit hinein“, sagt der Fahrlehrer aus Ludwigsburg. Besonders das verbotene Fahrten zu zweit auf einem E-Scooter sei weit verbreitet.

Die Forderung nach einer Fahrerlaubnis fällt in eine Zeit deutlich steigender Unfallzahlen. Im Bereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, zu dem die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen gehören, wurden im Jahr 2025 insgesamt 162 E-Scooter-Unfälle registriert. Das entspricht einem Anstieg um 47,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch die Zahl der Verletzten steigt stark

Für Nicolai kommt diese Entwicklung nicht überraschend. „Die Zahlen steigen mit der Zahl der Fahrzeuge“, sagt er. E-Scooter hätten sich in kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil des Verkehrs entwickelt. Junge Leute habe er speziell im Blick, weil Erwachsene die Verkehrsregeln spätestens kennenlernen, wenn sie den Führerschein für ein Auto machten.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg war in 65,4 Prozent der Fälle ein Fehlverhalten der E-Scooter-Fahrer ursächlich für den Unfall. Gleichzeitig stieg die Zahl der Verletzten um 44 Prozent auf 144 Personen. Im Bereich des Polizeipräsidiums wurde sogar ein tödlicher Unfall mit einem E-Scooter registriert.

Ein besonderes Risiko sieht Ralf Nicolai in den vorgeschriebenen Verkehrsflächen. E-Scooter dürfen nicht auf Gehwegen fahren, sondern müssen Seitenbereiche der Fahrbahn oder vorhandene Radwege nutzen. Gerade auf Straßen mit dichtem Autoverkehr entstünden dadurch gefährliche Situationen.

Dabei hält der Fahrlehrer die ursprüngliche Idee hinter den Fahrzeugen durchaus für sinnvoll. Die Nutzung von E-Scootern als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr auf den „letzten Metern“ sei ein guter Ansatz. „Diese Mobilität hat jedoch eine andere Entwicklung genommen: Der E-Scooter ist zu einem Freizeitgerät geworden“, warnt Nicolai mit Blick auf die Unfallentwicklung.

„Der E-Scooter ist zu einem Freizeitgerät geworden.“ Ralf Nicolai, Fahrlehrer-Verband Baden-Württemberg

Bei Jugendlichen dürfte die Forderung der Fahrlehrer allerdings kaum Begeisterung auslösen. Nach Schätzungen des Fahrlehrerverbandes kostet ein Mofaführerschein derzeit etwa 200 bis 300 Euro. In einer ähnlichen Größenordnung würde sich vermutlich auch eine Fahrerlaubnis für E-Scooter bewegen.

Dass E-Scooter überdurchschnittlich häufig in Unfälle verwickelt sind, zeigt auch eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2024. Demnach treten bei Unfällen häufig mehrere Regelverstöße gleichzeitig auf.

Bei den Unfällen ist öfter auch Alkohol im Spiel

Mehr als 20 Prozent der Unfälle standen mit einer falschen Nutzung von Fahrbahn oder Gehweg in Zusammenhang. Besonders auffällig ist zudem der Einfluss von Alkohol: In 12,4 Prozent der Fälle spielte Alkoholkonsum eine Rolle. Damit liegt die Quote deutlich über den Werten bei Unfällen mit Fahrradfahrern (7,8 Prozent) und mit Mofa- und Kleinkraftradfahrern (5,9 Prozent).

Weitere häufige Unfallursachen sind nicht angepasste Geschwindigkeit mit 8 Prozent sowie Vorfahrtsverstöße mit 6,2 Prozent. Am häufigsten kollidieren E-Scooter mit Autos. Rund zwei Drittel aller Unfälle entfallen auf diese Konstellation. Etwa ein Drittel der Unfälle sind sogenannte Alleinunfälle ohne weitere Beteiligte.

Besonders bemerkenswert erscheint dabei die Zahl der tödlichen Unfälle. Von bundesweit 27 tödlich verunglückten E-Scooter-Nutzern kam etwa die Hälfte bei Alleinunfällen ums Leben. Dies deutet darauf hin, dass Stürze ohne Fremdbeteiligung eine erhebliche Gefahr darstellen.

In der Diskussion über strengere Regeln spielt auch die Verursacherquote eine Rolle. Bei Zusammenstößen mit Autos waren E-Scooter-Fahrer lediglich in 35,2 Prozent der Fälle Hauptverursacher. Anders sieht es bei schwächeren Verkehrsteilnehmern aus: Bei Unfällen mit Fußgängern lag der Anteil der hauptverantwortlichen E-Scooter-Fahrer bei 87,7 Prozent. Bei Kollisionen mit Radfahrern waren sie in 72,7 Prozent der Fälle die Hauptverursacher.

VdK-Kritik an fehlendem Haftungsrecht

Für schärfere Vorschriften spricht sich inzwischen auch der Sozialverband VdK Deutschland aus. Anlass ist die aktuelle Lesung eines Gesetzentwurfs zur Reform der Haftungsregeln für E-Scooter im Deutschen Bundestag.

Ein besonderer Kritikpunkt des Verbandes sind abgestellte E-Scooter auf Gehwegen. Sie können insbesondere für blinde und sehbehinderte Menschen zur Stolperfalle werden. Bislang bestehen für Betroffene oft nur eingeschränkte Möglichkeiten, Haftungsansprüche geltend zu machen. Das soll durch die geplante Reform verbessert werden.