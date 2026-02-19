Unfälle im Kreis Ludwigsburg: Trauriger Rekord bei Zahl der Verkehrstoten – Kinder öfter in Unfälle verwickelt

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hat die Unfallstatistik für 2025 veröffentlicht. Während die Fallzahlen selbst nur leicht steigen, gab es einen traurigen Rekord der Todesfälle.
Die Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Ludwigsburg weist für das Jahr 2025 einen äußerst traurigen Rekord aus: Im Kreis Ludwigsburg hat es so viele Verkehrstote gegeben wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Insgesamt sind 20 Personen ums Leben gekommen. Im Kreis Böblingen, für den das Polizeipräsidium ebenfalls zuständig ist, hat es weitere zehn Tote gegeben