Der Flughafen Don Mueang in Bangkok (Symbolbild). Foto: Matt Hunt/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Bangkok - Bei einem Unfall auf einem rollenden Fahrsteig am Flughafen Don Mueang in Bangkok ist eine Passagierin schwer verletzt worden. Die Frau, zu deren Identität zunächst keine Angaben gemacht wurden, stürzte am Donnerstag vor ihrem Flug nach Nakhon Si Thammarat im Süden Thailands auf dem Rollsteig, wie die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf die Rettungskräfte berichtete. Dabei habe sich die Schutzabdeckung geöffnet, wodurch das linke Bein der Frau in den inneren Mechanismus gezogen worden sei. Ärzte hätten dieses noch am Flughafen oberhalb des Knies amputieren müssen.