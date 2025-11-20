Unfälle: Dutzende Verletzte bei Zugkollision in Tschechien

1 Oberleitung und Schienen (Symbolbild). Foto: Christoph Soeder/dpa

Beim Zusammenstoß zweier Züge in Tschechien werden mehr als 40 Menschen verletzt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.











Ceske Budejovice - Beim Zusammenstoß eines Schnellzuges mit einem anderen Personenzug sind in Tschechien mehr als 40 Menschen verletzt worden. Davon seien zwei schwer und die übrigen leicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte nach Angaben der Agentur CTK. Zu dem Unfall kam es demnach am Donnerstag kurz nach 6.00 Uhr morgens auf einem Streckenabschnitt zwischen den Orten Zliv und Divcice bei Ceske Budejovice (Budweis) im Südwesten des Landes, etwa 50 Kilometer von der bayerischen Landesgrenze entfernt. Weitere Details waren zunächst unklar. Auch die Ursache für die Kollision ist noch nicht bekannt.