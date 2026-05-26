1 Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge gegen 08.15 Uhr. Foto: Dirk Waem/Belga/dpa

Am Morgen kommt es in Belgien zu einem schweren Unfall. Medienberichten zufolge stößt ein Schulbus an einem Bahnübergang mit einem Zug zusammen - es soll Tote geben. Vieles ist noch unklar.











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Buggenhout - In Belgien hat sich ein schwerer Unfall zwischen einem Kleinbus und einem Zug ereignet - Medienberichten zufolge gibt es Tote. Dem öffentlich-rechtlichen Sender VRT sowie der belgischen Nachrichtenagentur Belga zufolge kam es demnach am Morgen an einem Bahnübergang im flämischen Ort Buggenhout zwischen Brüssel und Antwerpen zu dem Unfall mit einem Schulbus. Dabei seien demnach mehrere Buspassagiere ums Leben gekommen.