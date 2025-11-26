Unfälle bei Sersheim: Glatteis auf der Brücke – Mehrere Autos geraten ins Schleudern

Ein Sprinter- und ein Mercedes-Fahrer sind auf einer Brücke bei Sersheim ins Schleudern geraten. Die Polizei geht davon aus, dass ihr Tempo nicht an die Witterung angepasst war.

Glatteis – und zu hohes Tempo – haben am frühen Dienstagmorgen bei Sersheim gleich zu mehreren Unfällen geführt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 24-Jähriger gegen 4.45 Uhr mit seinem Sprinter auf der K1683 in Richtung Kleinglattbach unterwegs, als er auf einer Brücke ins Schleudern geriet und schließlich gegen die Leitplanke prallte.

BMW schleudert in den Gegenverkehr

Kurz darauf kam ein 32-jähriger Kia-Fahrer an die Unfallstelle, umfuhr den Sprinter und scherte anschließend wieder auf seine Spur ein. Ihm kam jedoch ein 35-Jähriger in einem BMW entgegen, der auf der glatten Brücke ebenfalls ins Schleudern und dann auf die Gegenspur geriet, wo er schließlich mit dem Kia zusammenstieß. Beide Fahrzeuge prallten gegen die Leitplanken.

Der 32-Jährige und der 35-Jährige wurden beide verletzt, der 24-Jährige im Sprinter kam mit dem Schrecken davon. Der Kia und der BMW mussten abgeschleppt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden bei beiden Unfällen auf rund 45 000 Euro.