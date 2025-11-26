Unfälle bei Sersheim: Glatteis auf der Brücke – Mehrere Autos geraten ins Schleudern

Ein Sprinter- und ein Mercedes-Fahrer sind auf einer Brücke bei Sersheim ins Schleudern geraten. Die Polizei geht davon aus, dass ihr Tempo nicht an die Witterung angepasst war.
Glatteis – und zu hohes Tempo – haben am frühen Dienstagmorgen bei Sersheim gleich zu mehreren Unfällen geführt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 24-Jähriger gegen 4.45 Uhr mit seinem Sprinter auf der K1683 in Richtung Kleinglattbach unterwegs, als er auf einer Brücke ins Schleudern geriet und schließlich gegen die Leitplanke prallte.