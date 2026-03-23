Unfälle: Baggerfahrer bei ICE-Unfall nahe Gelnhausen verletzt

1 Östlich von Frankfurt kam es zu einem Unfall mit einem ICE. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa

Nach einem Unfall eines ICE mit einem Bagger ist eine Bahnstrecke östlich von Frankfurt gesperrt. Der Baggerfahrer ist leicht verletzt, Fahrgäste kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden.











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Gelnhausen - Bei einem Unfall eines ICE mit einem Bagger auf einer Bahnstrecke östlich von Frankfurt nahe Gelnhausen ist der Fahrer des Baggers leicht verletzt worden. Wie genau sich der Unfall ereignete, ist nach Angaben eines Bundespolizeisprechers noch unklar. Fahrgäste des ICE seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden.