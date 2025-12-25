Unfälle auf B 464: Die Ersatzautobahn bleibt gefährlich

In diesem Winter häufen sich wieder schwere Unfälle auf der B 464 zwischen Holzgerlingen und Renningen. Experten sehen zwar Verbesserungen, mahnen aber dennoch zur Vorsicht.
Am 27. November kracht es erneut auf der B 464. Ein Mercedes-Sprinter fährt auf ein Stauende bei Sindelfingen-Maichingen auf und verursacht einen Serienunfall. Die Bilanz: Ein Schwerverletzter muss mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden, dazu werden zwei Menschen leicht verletzt, die Straße ist mehrere Stunden gesperrt und es entstehen 40 000 Euro Sachschaden. Seit Jahren ist die B 464 ein Unfallschwerpunkt, das zeigt auch unsere Auswertung der Daten aus der polizeilichen Unfallstatistik, hinterlegt beim statistischen Landesamt.