6 Bei dem Unfällen entstand ein Gesamtschaden von rund 45.000 Euro. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Auf der A81 kommt es am Sonntagabend zu einem Auffahrunfall, in den drei Fahrzeuge verwickelt sind. Dadurch kommt es kurze Zeit später zu einem weiteren Auffahrunfall. Drei Menschen werden verletzt, drei der vier Spuren bleiben stundenlang gesperrt.











Link kopiert



Bei zwei aufeinanderfolgenden Auffahrunfällen auf der A81 bei Leonberg (Kreis Böblingen) sind am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. An den insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 45.000 Euro.