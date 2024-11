Unfälle am Wochenende: Gleich zwei Trunkenheitsfahrten in Oberstenfeld: Eine endet im Hasenbach

Gleich zwei Trunkenheitsfahrten in Oberstenfeld: Eine endet im Hasenbach

Unfälle am Wochenende

Ein 53-Jähriger donnert mit seinem BMW gegen eine Ampel. Ein 29-Jähriger liefert sich mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt, durchbricht ein Brückengeländer und landet im Bachbett.











Alle Hände voll zu tun hatte die Polizei am Wochenende in Oberstenfeld. Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.39 Uhr kam ein 53-Jähriger im Bereich der Lichtenberger Straße mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Ampel. Er entfernte sich zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, kam allerdings kurz darauf wieder zu seinem Fahrzeug zurück. Der 53-Jährige blieb unverletzt.