Unfälle am Pragsattel: Mercedes kracht gegen Masten – Transporter begeht Fahrerflucht

1 Ein 19-Jähriger hat mit einem Mercedes am Pragsattel einen Unfall gebaut. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

In der Heilbronner Straße ereignen sich am Freitagabend zwei Unfälle. Ein 19-Jähriger war mutmaßlich zu schnell unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Zwei Unfälle haben sich innerhalb weniger Stunde am Freitagabend in der Nähe des Pragsattels in Stuttgart ereignet. Gegen 18 Uhr zwang ein Kleinlaster der Autoverleihfirma Sixt einen 53-Jährigen in einem VW Tiguan, der auf der Heilbronner Straße von Feuerbach in Richtung Bad Cannstatt fuhr, mit einem wilden Fahrstreifenwechsel zu einem abrupten Bremsmanöver. Ein dahinter fahrender 41-Jähriger fuhr mit seinem silbernen Mercedes-Benz auf.