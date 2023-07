1 Eine 17-Jährige ist in der Nacht bei einer Abifeier durch eine Lichtkuppel aus Kunststoff gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Foto: Christophe Gateau/dpa

Geplant war eine ausgelassene Party nach dem Abitur von Hunderten Schülern eines Gymnasiums in Berlin-Pankow. Die Feier startete in Räumen eines großen Hotels in Neukölln - und endete tragisch.









Berlin - Eine 17-jährige Jugendliche ist bei einer großen Abiturparty in Berlin durch ein Dach gestürzt und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Montag in einem Nebengebäude des großen Hotels Estrel an der Sonnenallee im Bezirk Neukölln.