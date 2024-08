„Unexpected Italy“: Massentourismus in Italien - App soll Abhilfe schaffen

Vorfall in Italien Erneut ein Mensch nach dem Biss einer Violinspinne gestorben

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist in Italien ein Mensch nach dem Biss einer Violinspinne gestorben. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, starb ein 23-Jähriger am Samstag im süditalienischen Bari an einem septischen Schock und Organversagen.