Unesco-Weltkulturerbe in Vicenza: Touristen stürzen beim Selfie in Italien in Orchestergraben

Touristen stürzen beim Selfie in Italien in Orchestergraben

Unesco-Weltkulturerbe in Vicenza

1 Beim Versuch, ein Selfie zu machen, sind zwei Touristen in Vicenza in den Orchestergraben eines Theaters gestürzt (Symbolfoto). Foto: Sabina Crisan/dpa/Sabina Crisan

Sie wollten sich an ihren Ausflug zum Unesco-Weltkulturerbe in Vicenza erinnern. Beim Versuch, ein Selfie zu machen, stürzen zwei Österreicher im Teatro Olimpico mehrere Meter tief.











Beim Versuch, ein Selfie zu machen, sind zwei Touristen im norditalienischen Vicenza in den Orchestergraben eines Theaters gestürzt. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Gesundheitsbehörden berichtete, handelte es sich um zwei Österreicher, einen Mann und einen 14-jährigen Jungen - vermutlich Vater und Sohn. Der Mann erlitt ein Schädel- und Wirbeltrauma, der Jugendliche Prellungen am Ellbogen und am Handgelenk. Das Theater machte auf Anfrage zunächst keine Angaben zu dem Vorfall.