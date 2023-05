1 Ende August sollen Stoppelfelder wieder zur Rennstrecke werden – mal für barfüßiges Schäfervolk, mal für beschuhte Blumen- und Wasserkübelträgerinnen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Dieses Jahr will Markgröningen seinen Schäferlauf, der kurz vor der Pandemie zum Unesco-Weltkulturerbe gekürt worden war, endlich wieder gebührend zelebrieren. Gefeiert wird das traditionsreiche Fest vom 26. bis zum 29. August.









Nur einmal, im Jahr 2019, gab’s den Markgröninger Schäferlauf, seit er mit dem Prädikat „Unesco-Weltkulturerbe“ geadelt wurde – „aber da haben wir schon deutlich gemerkt, dass der Schäferlauf auch überregional noch mal anders wahrgenommen wurde“, sagt Bürgermeister Rudolf Kürner. 2022 nun, nach zwei Pandemiejahren, soll das große Stadtfest wieder gefeiert werden – mit Barfuß-Wettrennen der Schäferinnen und Schäfer übers Stoppelfeld, Markt, Musik, historischem Festzug und mehr. Terminiert ist er auf 26. bis 29. August. Das mehrtägige Fest, das vor der Pandemie plus minus 100 000 Besucherinnen und Besucher in die Fachwerkstadt zog, ist in Markgröningen der touristische Renner schlechthin und strahlt weit über den Kreis hinaus.