Ein nächtliches Gewusel im Wald aktiviert die Wildtierkamera von Melanie Maurer. Es sind aber keine Rehe oder Wildsauen, die sich da um eine Futterstelle im Weilemer Revier der Jägerin scharen. Was die Kamera hier einfängt, sind Tiere, die hier in den Schönbuch eigentlich gar nicht hingehören: Waschbären.