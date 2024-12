Unerwünschte Klientel: Netteres Ambiente soll Drogendealer aus Park in Marbach vertreiben

1 In den dunklen Ecken der Anlage werden offenbar illegale Geschäfte abgewickelt. Foto: Christian Kempf

Im Park am Bahnhof in Marbach am Neckar werden offenbar illegale Substanzen verkauft. Die Stadt im Landkreis Ludwigsburg will die Anlage nun aufwerten und hofft so, ein Gegenmittel gegen die unerwünschten Geschäfte gefunden zu haben.











Gerade der untere Bereich des Parks am Marbacher Bahnhof ist schwer einzusehen, hat mehrere dunkle Ecken. Der Sandkasten ist immer wieder verschmutzt, wird sogar als Hundeklo missbraucht. Familien können der L’Isle-Adam-Anlage unter diesen Umständen aktuell wenig bis nichts abgewinnen. Dafür lockt lässt das wenig einladende Ambiente offenbar eine zwielichtige Klientel an und lässt den Handel mit illegalen Substanzen blühen. „Die Ecke ist das Kaufhaus für alles, was es in anderen Läden nicht gibt“, sagte der Grünen-Stadtrat Jürgen Waser unlängst im Ausschuss für Umwelt und Technik, wo es um die Umgestaltung des Parks ging – von der man sich auch verspricht, dem unerlaubten Treiben ein Ende zu setzen.