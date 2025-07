Unerwartetes Wiedersehen: Jimi Blue Ochsenknecht genießt Familienzeit mit Yeliz und Snow

Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Yeliz Koc (31) genießen nach seiner Freilassung gemeinsame Familienzeit. In ihrer Instagram-Story teilte Koc ein Foto von einem Playdate mit Tochter Snow (3) und mehreren Kindern - samt Ausmalbüchern, Stiften und Spielsachen auf einer Picknickdecke. Auch Jimis Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) war dabei und repostete das Bild in ihrer Story.

Später gab es Stockbrot am Lagerfeuer - offenbar auch für Cheyenne Ochsenknechts Ehemann Nino. "Familie", kommentierte Jimi Blue Ochsenknecht dazu in seiner Instagram-Story. Yeliz Koc teilte ebenfalls weitere Eindrücke: ein Foto vom gemeinsamen Grillen und einen Moment mit Jimi Blue und Tochter Snow, die gemeinsam ein Pony bürsten. "Dieses Kapitel fühlt sich wirklich gut an", schrieb sie dazu.

Sie zeigen sich wieder als Familie

Bereits Anfang Juli hatte Yeliz Koc Einblicke in ihr Familienleben gegeben. Auf Instagram veröffentlichte sie liebevolle Aufnahmen von Jimi Blue und Tochter Snow sowie ein gemeinsames Foto zu dritt. Dazu schrieb sie: "Eine starke Mama wird nicht geboren. Sie wird gemacht - durch Tränen, durch Kämpfe, durch Liebe!" Nur rund eine Woche zuvor war Jimi Blue Ochsenknecht am Hamburger Flughafen wegen einer unbezahlten Hotelrechnung verhaftet und später nach Österreich ausgeliefert worden. Seit dem 17. Juli ist er wieder auf freiem Fuß - nachdem eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro hinterlegt wurde.

Die offene Hotelrechnung von angeblich rund 14.000 Euro hatte Yeliz Koc beglichen. "Ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Für mich war klar: Die Rechnung muss jetzt beglichen werden", sagte sie in einem ProSieben-Interview. "Ich habe es nicht für mich getan, ich habe es für unsere Tochter getan."

Jimi Blue Ochsenknecht bereut Kontaktabbruch

Jimi Blue Ochsenknecht und seine Ex-Partnerin hatten sich nach einer längeren Funkstille wieder angenähert. Die Verbindung zu ihr zu kappen, sei sein "größter Fehler" gewesen, erzählte er im März der "Bild"-Zeitung. "Das war unnötig, zu hart, einfach falsch und totale Scheiße", sagte er. Er sei überfordert gewesen, habe sich schützen und "allem Negativen aus dem Weg gehen" wollen.

Ochsenknecht und Koc hatten sich kurz vor der Geburt ihrer Tochter getrennt, die im Oktober 2021 zur Welt kam. Danach entbrannte zwischen ihnen ein öffentlicher Rosenkrieg. Bis zu ihrer Trennung waren sie rund ein Jahr liiert.