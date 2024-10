Das Polohemd feiert sein großes Comeback! Einst als spießig abgestempelt, hat es jetzt dank prominenter Fashion-Vorbilder einen modernen Twist bekommen. So integriert man das Polohemd gekonnt in die eigene Garderobe.

Das Polohemd erlebt im Moment ein überraschendes Comeback. Einst das Aushängeschild des sportlich-biederen Looks der 2000er, wird es heute mit frischem Chic neu interpretiert. Doch kann dieser Trend wirklich in den Alltag integriert werden, ohne das Polohemd als "ugly" abzustempeln?

Polohemd im Jahr 2024: Ja oder nein?

Der Grund für die gemischten Meinungen liegt in der Geschichte des Polohemds. Während es in den 2000ern häufig als langweilig und steif galt, feiern es Designer heute als vielseitigen Klassiker. Das Polohemd hat sich seinen Platz auf den Laufstegen zurückerobert: Gucci, Lacoste und viele andere große Labels zeigen, wie man das klassische Oberteil modern und stilvoll tragen kann. Die Mischung aus sportlicher Funktionalität und eleganter Zurückhaltung passt perfekt in den angesagten Old-Money- und Quiet-Luxury-Trend.

Lesen Sie auch

Ob das Polohemd chic oder eher unpassend wirkt, hängt ganz davon ab, wie man es kombiniert. Richtig gestylt, kann es ein echter Hingucker sein und auch elegante Outfits aufwerten. Andererseits erinnert ein schlecht sitzendes Polohemd in grellen Farben oder mit auffälligen Logos schnell an modische Fehltritte vergangener Zeiten.

Die Polohemd-Looks von Hailey Bieber und Co.

Fashion-Ikonen wie Hailey Bieber (27), Bella Hadid (27) und andere Mode-Influencerinnen haben das Polohemd für sich entdeckt und verhelfen dem Basic-Piece zu neuem Glanz. Sie tragen es meist mit locker geschnittenen Hosen, Mini-Skirts oder sogar Radlerhosen, was den Look sportlich und gleichzeitig stylisch wirken lässt. Durch geschicktes Layering, wie etwa mit Oversized-Blazern oder Lederjacken, beweisen sie, dass das Polohemd alles andere als langweilig ist.

So passt das Polohemd in die Capsule Wardrobe

Ein Polohemd kann zu einem vielseitigen Baustein der eigenen Capsule Wardrobe werden - besonders, wenn man auf neutrale Farben und hochwertige Materialien setzt. Klassische Farben lassen sich hervorragend mit den meisten Basics kombinieren und funktionieren sowohl in legeren als auch in eleganteren Outfits. Wichtig ist, dass der Schnitt modern ist: Entweder oversized für einen coolen, lässigen Look oder figurbetont für ein klassischeres Styling.

Für einen unkomplizierten und dennoch stylischen Alltagslook kann beispielsweise ein Polohemd in Beige mit einer gut sitzenden, hochtaillierten Jeans kombiniert werden. Dazu passen weiße Sneaker und ein lockerer Trenchcoat. Mit dezentem Schmuck und einer schlichten Lederhandtasche wird das Outfit komplettiert.