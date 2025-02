Unerwarteter Abschied vom Dschungelcamp: Sam Dylan: Ich habe einfach gemerkt, meine Batterie ist am Ende

1 Sam Dylan setzten die Tage im Dschungelcamp ordentlich zu. Foto: RTL

Als vierter Star musste Sam Dylan das Dschungelcamp verlassen. Ganz traurig scheint er jedoch nicht zu sein. "Ich habe einfach gemerkt, meine Batterie ist am Ende", erklärt er im Interview.











Reality-TV-Star Sam Dylan (33) musste das Dschungelcamp überraschend verlassen. In der gestrigen RTL-Liveshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (auch auf RTL+) bekam er die wenigsten Stimmen - damit folgt er seinen einstigen Mitcampern Jürgen Hingsen (67), Yeliz Koc (31) und Nina Bott (47), die an den Tagen zuvor ausgeschieden waren. Im Interview mit spot on news verrät Dylan, wie er zu seinem Dschungel-Exit steht und wem er jetzt die Krone gönnt.