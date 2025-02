Trotz Rechtsstreit mit Justin Baldoni Blake Lively und Ryan Reynolds sind zurück auf dem roten Teppich

Blake Lively und Ryan Reynolds befinden sich derzeit in einem bitteren Rechtsstreit mit "It Ends With Us"-Kollege Justin Baldoni. Das hielt das Ehepaar allerdings nicht davon ab, gut gelaunt auf den roten Teppich zurückzukehren.