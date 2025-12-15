Unerwartet, aber friedlich: McLeods Töchter-Star Rachael Carpani stirbt mit 45 Jahren

Sie wurde nur 45 Jahre alt: Die Schauspielerin Rachael Carpani ist nach einer langen chronischen Krankheit gestorben. Bekannt wurde sie vor allem mit der australischen Serie "McLeods Töchter", in der sie eine tragende Rolle spielte.
Rachael Carpani ist tot. Die vor allem aus der Serie "McLeods Töchter" bekannte Darstellerin wurde nur 45 Jahre alt. Die australische Schauspielerin starb bereits am 7. Dezember 2025. Ihre Eltern gaben ihren Tod nun über den Instagram-Kanal von Georgia Carpani bekannt, der Schwester der Verstorbenen.