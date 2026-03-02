Vor ihrem Gerichtstermin in Düsseldorf sind die Gedanken von Verona Pooth vor allem bei ihrem jüngeren Sohn. Denn Rocco steckt in Dubai fest. Sie versuche jedoch alles, um eine Lösung zu finden.
Durch den gesperrten Luftraum infolge der Eskalation im Nahen Osten sind derzeit viele Familien voneinander getrennt - auch Prominente wie Verona Pooth (57) trifft die Situation. Die "Villa der Versuchung"-Moderatorin hält sich mit ihrem Mann Franjo (56) in Düsseldorf auf, Sohn San Diego (22) war am Wochenende in Cannes. Der jüngere Sohn Rocco (14) befindet sich jedoch noch in ihrer Wahlheimat Dubai. Das sei für sie "unerträglich", wie Pooth nun berichtete.