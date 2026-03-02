Vor ihrem Gerichtstermin in Düsseldorf sind die Gedanken von Verona Pooth vor allem bei ihrem jüngeren Sohn. Denn Rocco steckt in Dubai fest. Sie versuche jedoch alles, um eine Lösung zu finden.

Durch den gesperrten Luftraum infolge der Eskalation im Nahen Osten sind derzeit viele Familien voneinander getrennt - auch Prominente wie Verona Pooth (57) trifft die Situation. Die "Villa der Versuchung"-Moderatorin hält sich mit ihrem Mann Franjo (56) in Düsseldorf auf, Sohn San Diego (22) war am Wochenende in Cannes. Der jüngere Sohn Rocco (14) befindet sich jedoch noch in ihrer Wahlheimat Dubai. Das sei für sie "unerträglich", wie Pooth nun berichtete.

"Einfach schrecklich für alle" Am Montagvormittag meldete sich Pooth in ihrer Instagram-Story zu Wort und erklärte, dass ihre Gedanken derzeit bei ihrem "Roccolito" in Dubai seien. Sie finde jedoch "langsam einen Weg, wie ich den Rocco da vielleicht herausbekomme". Der 14-Jährige hält sich in Dubai gemeinsam mit der Freundin seines älteren Bruders San Diego, Louisa Büscher, auf. Zudem kümmerten sich die Eltern von Diegos bestem Freund, verriet Pooth bereits am Samstag.

Louisa und Rocco seien "wirklich tapfer und die machen das so gut, ich bin so stolz auf die beiden", betonte die Moderatorin heute. "Aber für mich als Mutter ist es unerträglich, dass er so weit weg ist und sich eigentlich in einer Kriegsschneise befindet und man wirklich nicht weiß, wie viel Wochen oder Monate das noch gehen wird. Das ist einfach schrecklich für alle." Sie habe jedenfalls nur einen Gedanken: "Wie kriege ich die beiden schnellstmöglich zu Franjo und mir nach Düsseldorf?"

Verhandlung in Düsseldorf

In Düsseldorf hatte die Moderatorin am Montag zudem einen Termin vor dem Landgericht. Verona Pooth hat ihren früheren Versicherungsmakler verklagt: Sie wirft ihm eine Falschberatung vor. Dadurch sei sie unterversichert gewesen, als Einbrecher an Weihnachten 2021 aus ihrem Haus wertvollen Schmuck stahlen. "Ich fahre jetzt zu meinen Anwälten, dann gehe ich sozusagen, wie man so schön sagt, vors Gericht und werde da versuchen, mein Recht einzufordern. Drückt mir die Daumen, dass die Gerechtigkeit siegt", sagte Pooth noch in ihrem Video.

Auch Georgina Fleur und die Harrisons betroffen

Die 57-Jährige ist nicht die Einzige, die aufgrund der angespannten Lage im Nahen Osten von ihrem Kind getrennt ist. Realitystar Georgina Fleur (35) kann aus Thailand nicht zurück in ihre Wahlheimat Dubai reisen, wo ihre vierjährige Tochter ist. Die Kleine wird derzeit von Prinz Marcus von Anhalt (59) betreut.

Auch das Influencerpaar Sarah (34) und Dominic Harrison (34) ist derzeit getrennt: Er war mit der ältesten Tochter zu einem Cheerleading-Wettbewerb in Frankreich, sie ist mit den zwei jüngeren Töchtern noch in Dubai. "Mia und ich verlassen jetzt Frankreich - leider nicht in die Richtung, die ich uns ursprünglich gewünscht hatte. Unsere Pläne nehmen jedoch Schritt für Schritt Gestalt an, und wir sind zuversichtlich, dass wir den Rest unserer Familie schon bald wieder in die Arme schließen können", meldete er am Montagmittag.