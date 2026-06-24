Wenige Wochen nach dem Tod ihres Enkels Remo Aimé Pollert hat sich Diana Körner öffentlich geäußert. Bei einer Preisverleihung in München sprach die Schauspielerin über den Verlust - und darüber, wie ihre Familie damit umgeht.
Diana Körner (81) hat sich zum Tod ihres Enkels Remo Aimé Pollert geäußert. Bei der Verleihung des "Friedenspreises des Deutschen Films" in München sprach die Schauspielerin am Rande der Veranstaltung mit RTL über den Verlust. Es war laut Sender ihr erster öffentlicher Auftritt seit dem Schicksalsschlag. "Das ist ein unermesslicher Verlust", sagte die 81-Jährige am Rande der Verleihung, zu der sie ganz in Weiß gekleidet und mit Sonnenbrille erschien.