Wenige Wochen nach dem Tod ihres Enkels Remo Aimé Pollert hat sich Diana Körner öffentlich geäußert. Bei einer Preisverleihung in München sprach die Schauspielerin über den Verlust - und darüber, wie ihre Familie damit umgeht.

Diana Körner (81) hat sich zum Tod ihres Enkels Remo Aimé Pollert geäußert. Bei der Verleihung des "Friedenspreises des Deutschen Films" in München sprach die Schauspielerin am Rande der Veranstaltung mit RTL über den Verlust. Es war laut Sender ihr erster öffentlicher Auftritt seit dem Schicksalsschlag. "Das ist ein unermesslicher Verlust", sagte die 81-Jährige am Rande der Verleihung, zu der sie ganz in Weiß gekleidet und mit Sonnenbrille erschien.

Pollert, der Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner (47), war am 9. Mai leblos in der Isar gefunden worden. Er wurde 19 Jahre alt. Auf die Frage, wie sie die vergangenen Wochen überstanden habe, antwortete Diana Körner zurückhaltend. "Wissen Sie was? Das ist ein solches Unglück, das man darüber eigentlich gar nicht reden kann", sagte sie RTL.

Das machte die Schauspielerin auch mit Blick auf ihr eigenes Befinden deutlich: "Und ansonsten, wenn Sie mich fragen, wie es mir geht: Mir geht es gut. Und alles andere, das muss man mit sich klären und nicht mit der Umwelt und nicht mit anderen und nicht mit Fremden. Und insofern geht es mir gut."

"Jeder hat einen anderen Umgang"

Wie die Familie mit dem Verlust umgeht, lässt sich nicht pauschal beantworten, machte Körner deutlich. Jeder müsse seinen eigenen Weg finden. "Jeder hilft sich selber. Wir helfen uns alle selber und jeder hat eine andere Möglichkeit und einen anderen Umgang mit dieser Situation", sagte sie dem Sender.

Trotz der Trauer blickt die 81-Jährige nach vorn. "Wir müssen es gut meistern und machen. Es bleibt doch gar nichts anderes übrig", betonte sie. "Das ist die Normalität, das ist das Leben. Und das Leben geht weiter."

Diana Körner gehört seit Jahrzehnten zur deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Einem breiten Publikum wurde sie vor allem durch ihre Rolle als Staatsanwältin Rosemarie Monk in der ARD-Serie "Liebling Kreuzberg" bekannt, die sie Ende der 1980er-Jahre spielte. Daneben stand sie für zahlreiche weitere Film- und Fernsehproduktionen sowie auf der Theaterbühne. Tochter Lara Joy Körner ist ebenfalls als Schauspielerin tätig und etwa aus dem "Traumschiff" oder Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen bekannt.