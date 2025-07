1 Die Passagiere wurden schlussendlich in Marbach von der Polizei in Empfang genommen (Symbolbild). Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Ein 32- und ein 26-Jähriger sitzen am Montag in der Ersten Klasse der S-Bahn. Dafür haben sie allerdings kein gültiges Ticket. Die Kontrolle eskaliert.











Eine Fahrkartenkontrolle in der S-Bahn ist am Montagabend ordentlich aus dem Ruder gelaufen: Zwei aggressive Fahrgäste legten sich nicht nur mit Bahnmitarbeitern an, sondern gingen am Bahnhof in Marbach schlussendlich auch noch die Polizei an.