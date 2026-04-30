Frisch Auf Göppingen belohnt sich nicht für eine lange Zeit sehr starke Leistung beim VfL Gummersbach und spielt nur 29:29. Die letzten Sekunden sind an Dramatik nicht zu überbieten.
Wer nur das Endresultat sieht, wird sagen: Mit einem 29:29 beim Spitzenteam VfL Gummersbach kann der Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen doch prima leben. Tat das Team von Trainer Ben Matschke aber nicht. Denn beim Tabellenvierten führten die Grün-Weißen zu Halbzeit mit 19:12, kurz danach mit 21:13. Selbst als der VfL auf 24:25 rankam, antwortete Frisch Auf mit zwei Toren und ging mit 27:24 (53.) in Führung.