Frisch Auf Göppingen gibt einen sicher geglaubten Sieg beim VfL Gummersbach noch aus der Hand und spielt am Ende nur 29:29. Die letzten Sekunden sind an Dramatik nicht zu überbieten.

Wer nur das Endresultat sieht, wird sagen: Mit einem 29:29 beim Spitzenteam VfL Gummersbach kann der Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen doch prima leben. Tat das Team von Trainer Ben Matschke aber nicht. Denn beim Tabellenvierten führten die Grün-Weißen zu Halbzeit mit 19:12, kurz danach mit 21:13. Selbst als der VfL auf 24:25 rankam, antwortete Frisch Auf mit zwei Toren und ging mit 27:24 in Führung.

Unsere Empfehlung für Sie Torjäger von Frisch Auf Göppingen Nationalmannschaft? Marcel Schiller äußert sich unmissverständlich In seiner 13. Saison stellte Marcel Schiller mit 16 Treffern einen Torerekord auf. Wo liegen für den 34-Jährigen von Frisch Auf Göppingen die Gründe? Wie lange bleibt er noch am Ball? Es blieb eine Nervenschlacht. Beim 29:27 hatte Göppingen nach einer Auszeit 70 Sekunden vor Schluss den Ball. Vertändelte ihn aber in der restlichen Spielzeit zweimal. Das Drama nahm seinen Lauf. Vier Sekunden vor Schluss traf Gummersbachs Nationalspieler Miro Schluroff mit seinem neunten Tor zum 29:29-Endstand. Die Schiedsrichter überprüften danach noch einen möglichen Wechselfehler des VfL – doch es bleib beim Unentschieden.

„Wir haben so lange einen super Job gemacht, es ist so schade, dass wir den Sieg noch herschenken. Das ist sehr, sehr enttäuschend“, sagte Frisch-Auf-Keeper Julian Buchele, der am Spieltag seinen 22. Geburtstag feierte, bei Dyn. Schluroff dagegen jubelte nach der irren Aufholjagd seines Teams: „Das war ein Punkte der Moral. Wir haben gekämpft wie die Schweine.“

Am Ende geschockt: Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In den grandiosen ersten 35 Minute hatte Frisch Auf in der Abwehr überragend gestanden und vorne die Aussetzer der fehlerhaften Gummersbach eiskalt genutzt. Vor allem die Rückraumspieler Erik Persson und Elias Newel (je 6) zeigten sich vor 5000 Zuschauern in der Schwalbe-Arena treffsicher. Gegen Ende schwanden dem Matschke-Team auch etwas die Kräfte. Zumal Kapitän Ymir Gislason und Ole Pregler, der im Winter aus Gummersbach gekommen war, verletzt fehlten.

Bei allem Ärger über den vergebenen Sieg, kann Frisch Auf mit nun 13:3 Punkte in Serie für sich in Anspruch nehmen, gegen jeden in der Liga mithalten zu können. Und die Entwicklung des jungen Teams ist noch lange nicht abgeschlossen.

Aufstellungen

VfL Gummersbach: Kuzmanovic (6/1 Paraden), Obling (1 P.); Vidarsson 2 Tore, Kodrin 2, Vujovic 8/7, Blohme, Häseler 2, Einarsson 2, Schluroff 9, Hallbäck 1, Mahe 1, Horzen 1, Kiesler, Smits 1, Zeman.

Frisch Auf Göppingen: Buchele (4 Paraden), Saeveras (3 P.); Neudeck 2 Tore, ten Velde 3, Klöve 4, Goßner, Persson 6, Schiller 2/2, Jurmala 1, Sunnefeldt 5, Lastro 1, Newel 6, Hanne, Schmidt.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29, FAG – GWD Minden 28:28, MT Melsungen – FAG 31:23, FAG – THW Kiel 24:28, TSV Hannover-Burgdorf – FAG 22:28, FAG – ThSV Eisenach 26:23, TBV Lemgo Lippe – FAG 27:30, Frisch Auf – HC Erlangen 27:24, Frisch Auf – SC Magdeburg 23:27, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf 29:34, Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen 32:30, VfL Gummersbach – Frisch Auf 29:29.

Termine

FAG – HSG Wetzlar (7. Mai, 19 Uhr), HSV Hamburg – FAG (25. Mai, 20 Uhr), FAG – TVB Stuttgart (3. Juni, 19 Uhr), Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)