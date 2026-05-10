Die ProSieben-Show "Schlag den Star" hat am Samstagabend für eine Überraschung gesorgt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung gab es am Ende ein Unentschieden.

Bei "Schlag den Star" haben sich am 9. Mai zwei Teams duelliert und für einen historischen Moment gesorgt: Schlagersängerin Vanessa Mai (34) und Moderatorin Lola Weippert (30) sind in der ProSieben-Show gegen die "Let's Dance"-Stars Ekaterina Leonova (39) und Isabel Edvardsson (43) angetreten. Das Kopf-an-Kopf-Rennen endete in der Sendung mit einer Premiere.

Premiere in der Show Denn das letzte Spiel "Halten" brachte eine ungewöhnliche Entscheidung. Die Teams mussten dabei jeweils gemeinsam mit den Füßen eine 4,7 Kilogramm schwere Stange hochhalten. Nach mehr als zwölf Minuten einigten sich die vier Frauen überraschend darauf, sich den Sieg zu teilen, um "in die Geschichte einzugehen". Moderator Matthias Opdenhövel (55) bestätigte, dass es noch nie ein Unentschieden in der Show gegeben habe. Die vier Kandidatinnen ließen die Stangen schließlich gleichzeitig fallen und teilen das Preisgeld von 100.000 Euro damit untereinander auf.

In den sozialen Medien freuen sich die Fans der Show mit den Frauen: "Das Ende der heutigen Sendung war das schönste und einzigartigste jemals!", heißt es an einer Stelle bei den Kommentaren zur Sendung auf Instagram. Eine weitere Zuschauerin meint: "Ihr habt der Welt gezeigt, wie es geht. Mit Liebe, Freude, Respekt und Fairness. Ich danke euch von ganzem Herzen für dieses kraftvolle Zeichen, das ihr gesetzt habt."

Schock beim Spiel "Aufbauen und beschützen"

Zuvor hatten sich Vanessa Mai, Lola Weippert, Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson unter anderem in einem Parcours mit verbundenen Augen und anderen Geschicklichkeits- und Wissensspielen duelliert. Das Spiel "Aufbauen und beschützen" sorgte für einen kurzen Schreckmoment, als Vanessa Mai einen Ball ins Gesicht bekam. Moderator Matthias Opdenhövel unterbrach das Spiel, die Sängerin konnte aber anschließend weitermachen.