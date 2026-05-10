Die ProSieben-Show "Schlag den Star" hat am Samstagabend für eine Überraschung gesorgt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung gab es am Ende ein Unentschieden.
Bei "Schlag den Star" haben sich am 9. Mai zwei Teams duelliert und für einen historischen Moment gesorgt: Schlagersängerin Vanessa Mai (34) und Moderatorin Lola Weippert (30) sind in der ProSieben-Show gegen die "Let's Dance"-Stars Ekaterina Leonova (39) und Isabel Edvardsson (43) angetreten. Das Kopf-an-Kopf-Rennen endete in der Sendung mit einer Premiere.